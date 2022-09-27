استمرار الموجة الغبارية والرياح الشرقية الحارة

استمرار نشاط الرياح

وقال خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، إن هناك حالة لاستمرار نشاط الرياح الشرقية الحارة والجافة على منطقة مكة ولكن بشكل أقل مما كانت عليه يوم أمس، وتعود اتجاهات الرياح من جنوبية إلى جنوبية غربية على محافظة جدة، تعمل على تلطيف الأجواء وارتفاع في نسب الرطوبة الجوية على الساحل الغربي من المملكة.

الموجة الغبارية

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون حدة الرياح أخف مما هي عليه يوم أمس، وتظهر بعض العوالق الترابية على وادي الدواسر، وفي محافظة خميس مشيط الأجواء مغبرة ولكن تخف تدريجيًا مع تقدم ساعات المساء، وكذلك الحال على منطقة الباحة والمناطق الشرقية من منطقة مكة المكرمة وتحديدًا في محافظة الطائف.

ارتفاع الأمواج

كما توقع أن ترتفع الأمواج على سواحل البحر الأحمر خاصة الجنوبية وتكون مستقرة على الأجزاء الشمالية والوسطى من البحر الأحمر. ولفت إلى أن محافظة جدة تأثرت بالرياح الشرقية الحارة والجافة، مضيفًا: “سجلنا ارتفاعًا في درجات الحرارة، ووصلت درجة الحرارة العظمى إلى 46 درجة مئوية في محافظة جدة”. وأشار إلى أن المدينة المنورة تأثرت بهذه الرياح الشرقية الجافة وسجلت درجة حرارة في حدود 44 درجة مئوية. ونوه أن الفرق بين درجات الحرارة في العاصمة الرياض ومنطقة مكة المكرمة كان 11 درجة مئوية.

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