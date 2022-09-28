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مع نشاط الرياح السطحية

استمرار تأثير العوالق الترابية على 3 مناطق

2022-09-28 الساعة 5:49
استمرار تأثير العوالق الترابية على 3 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير.

تكون السحب الرعدية

في حين تنشط الرياح السطحية التي قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية ونجران، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل لمترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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