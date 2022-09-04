وثق مقطع فيديو متداول، اشتعال النيران في سيارة أمنية تابعة لفريق الأمن الشخصي لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

اشتعلت النيران في سيارة أمنية في فرقة الأمن الشخصي لعمران خان في #باكستان. pic.twitter.com/cWsI5QMdUx — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) September 4, 2022

وأظهر الفيديو المتداول، اشتعال سيارة أمنية من موكب عمران خان في إسلام أباد في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

نجاة عمران خان:

ونجا عمران خان دون أن يصاب بأذى، حيث وقع الحادث أثناء عودته إلى مقر إقامته في العاصمة بعد حضور تجمع عام في ولاية جوجرات غرب الهند.

وذكرت صحيفة “جيو نيوز” الباكستانية، أن السيارة اشتعلت أثناء سيرها، مما دفع ركابها للقفز من السيارة.

وذكر التقرير أن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح، فيما هرعت رجال الإطفاء إلى مكان الحادث لإخماد الحريق.

تهديدات لعمران خان:

وجاءت هذه الحادثة بعد ساعات من تعبير حزب “الإنصاف” الباكستاني عن قلقه من عدم وجود أمن كافٍ لعمران خان في أعقاب التهديدات الموجهة إليه.