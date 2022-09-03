تعرضت سيارة بطل الراليات يزيد الراجحي لحادث اشتعال خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للراليات في بولندا.

جهوزية تامة:

وفي وقت سابق أكد البطل العالمي يزيد الراجحي عن جهوزيته التامة للجولات المتبقية من البطولات الأخرى التي يشارك فيها بجانب كأس العالم كبطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC بجولتين متبقيتين في إسبانيا والمغرب وبطولة تويوتا السعودية التي ستنطلق أولى جولاتها في سبتمبر من منطقة عسير.

ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

وقال الراجحي: “أتطلع لخوض سباق بولندا، وكالعادة ستكون المنافسة محتدمة بيني وبين أصحاب الأرض ومع أنني متقدم بفارق مريح في الترتيب العام لكأس العالم إلا أنني سأبذل قصارى جهدي مع مساعدي مايكل أور حيث سنتبع الإستراتيجية والتخطيط المناسبين لنا سائلين الله أن يجعل التوفيق حليفنا”.