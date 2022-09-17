اعتقلت الشرطة البريطانية، رجلًا حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث الثانية، في حادث أصاب المعزين بالذهول.

Man arrested for attempting to grab Queen’s coffin at Westminster Hall. Police were quick to stop the man is now in custody. #QueenElizabeth #funeral #RoyalFamily pic.twitter.com/8X46K4iX0m — Celebravious (@SteveMcMillen5) September 17, 2022

ووثق مقطع فيديو متداول، إمساك الشرطة البريطانية بالرجل وطرحه أرضًا، قبل أن تتم عملية إخراجه من القاعة.

رجال الأمن يتصدون للرجل

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، تصدى عناصر الشرطة البريطانية، للرجل خلال الحادث الذي وقع عند حوالي الساعة العاشرة من ليل الجمعة السبت بقاعة ويستمنستر، وسط لندن، حيث يسجى نعش الملكة إليزابيث.

ودفع الرجل طابورًا من المعزين، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات، وركض صوب التابوت وحاول رفع الغطاء عنه، لكن رجال الأمن تصدوا له.

صدمة المعزين

وأصيب المعزون بالصدمة، وقالت إحدى الحاضرات لـ”ديلي ميل” “صرخت إحدى المعزيات عندما رأت الرجل يجري نحو التابوت”.

وأكدت شرطة العاصمة البريطانية، الليلة الماضية، اعتقال رجل للاشتباه في ارتكابه مخالفة تتعلق بالنظام العام في قاعة وستمنستر.