في ظاهرة فلكية نادرة تشهدها المملكة والوطن العربي، مساء اليوم الأحد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري، عملاق نظامنا الشمسي، معظم الليل.

وأوضحت فلكية جدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أنه سيفصل بين القمر الأحدب المتناقص وكوكب المشتري العملاق حوالي درجة واحدة في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة.

القمر يقترن بنجم الدبران

من ناحية أخرى، كانت الجمعية الفلكية بجدة، أعلنت شهر يوليو الماضي عن رصد اقتران القمر بنجم الدبران في سماء الوطن العربي حيث زينا الأفق الشرقي.

وقالت فلكية جدة في بيان صادر عنها إنه يمكن العثور على عنقود نجوم الثريا (الشقيقات السبع)، حيث إنه ليس ببعيد عن القمر والدبران، ويبدو كلطخة ضبابية، مشيرة إلى أنه بسبب إضاءة المدن التي تطمس الأضواء الطبيعية الخافتة في السماء، فهناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا العنقود.