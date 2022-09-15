أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والتي تتمثل في مركز المسح والتنقيب عن المعادن، بمشروع نشأة الرواسب المعدنية بالمملكة، اكتشافات لمواقع جديدة لخامي الذهب والنحاس.

وتمثلت الاكتشافات بوجود خام الذهب ضمن حدود أبا الرحا (درع ام البراك اقليم الحجاز) بمنطقة المدينة المنورة، والذي يعتبر حدثًا مهمًا في تلك المنطقة، وتشكل امتداد طبيعي لدرز نكاسيب على الجانب الآخر من البحر الأحمر في الدرع العربي النوبي.



وكذلك تم اكتشاف خام النحاس، والذي تمثل بوجود أربعة مواقع بمنطقة المضيق بوادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، وتمثل منكشفاتها، إمكانات مبشرة لرواسب النحاس الخاصة، من معدن الكالكوسيت (Cu2S)، المنبث وكذلك، بعض من معادن كربونات النحاس الثانوية مثل الملاكيت والازوريت وطرق استضافتها داخل المنكشفات الصخرية داخل عروق الكوارتز التي تنتمي للكبريتيدات الكتلية.



وجدير بالذكر أن هذه الاكتشافات الوطنية تعد حدثًا مميزًا، لذلك تضيفها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى قائمة الاكتشافات خلال عام ٢٠٢٢ والتي ستسرع وتيرة الاستثمار التعديني في المملكة وبالتالي تدعم الرؤية والاقتصاد الوطني.