أعلنت شركة أبل عن ساعتها الجديدة Apple Watch Series 8، والتي تضمنت ميزات جديدة خاصة بالصحة.

مزايا Apple Watch

وحسب قناة “العربية”، تتميز Apple Watch Series 8 بتصميم Apple Watch، بما في ذلك شاشة بميزة “تشغيل دوماً” كبيرة وواجهة كريستال قوية مقاومة للخدوش.

فيما تدوم بطارية Apple Watch طوال اليوم حتى 18 ساعة، وتعتمد على ميزات الصحة والسلامة الأفضل في فئتها مثل تطبيق تخطيط القلب وميزة اكتشاف السقوط من خلال تقديم إمكانات استشعار درجة الحرارة، وميزة اكتشاف الاصطدام والتجوال الدولي.

وتعد الساعة الجديدة عي جوهر تجربة Apple Watch، بما في ذلك تتبع النشاط وإشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وميزة طوارئ SOS، بالإضافة إلى ميزة اكتشاف الاصطدام الجديدة والإطار الخلفي المعاد تصميمه ليتناسب مع الطلاء الخارجي للإطارات الكلاسيكية الثلاثة، بسعر يبلغ 249 دولار.

وتعمل الساعتان بقوة نظام watchOS 9، مع تقديم مزيد من واجهات الساعة الجديدة والأكثر قابلية للتخصيص مثل واجهة Lunar وواجهة Metropolitan وتطبيق التمرين المحسن، ومراحل النوم، وميزة سجل تاريخ الرجفان الأذيني الأولى من نوعها، وتطبيق الأدوية الجديد كلياً.

موعد توافر Apple Watch

تتوفر Apple Watch Series 8 وApple Watch SE للطلب اليوم، وتتوفر بدءاً من يوم الجمعة 16 سبتمبر.

اكتشاف اصطدامات السيارات

ولتفعيل ميزة اكتشاف الاصطدام، طورت أبل خوارزمية متقدمة لدمج المستشعرات تستفيد من جيروسكوب ومقياس تسارع جديد أكثر قوة في Apple Watch، والذي يحتوي الآن على أعلى مقياس تسارع نطاق ديناميكي في أي ساعة ذكية.

وحول حوادث الاصطدام، عندما تكتشف ساعة Apple Watch حادث سيارة خطير، سيقوم الجهاز بالاطمئنان على المستخدم والاتصال بخدمات الطوارئ إن لم تكن هناك الاستجابة في غضون 10 ثوانٍ.

كما سيتلقى مسعفو الطوارئ موقع جهاز المستخدم، والذي تتم مشاركته أيضاً مع جهات اتصال الطوارئ.عند اقتران الجهازين.

ولإبقاء المستخدمين على اتصال لفترة أطول، يمكن لنمط الطاقة المنخفضة الجديد إطالة عمر بطارية Apple Watch Series 8 ليصل إلى 36 ساعة في وجود ‏iPhone.3 يعمل هذا الوضع الجديد على إيقاف أو تقييد مستشعرات وميزات محددة مؤقتاً، بما في ذلك شاشة ريتينا بميزة “تشغيل دوماً”، وبدء التمرين تلقائياً، وإشعارات صحة القلب والمزيد.

تنوع ألوان الإطارات والأحزمة

وستتوفر Apple Watch Series 8 عبر مجموعة من ألوان الإطارات والألوان وأنواع الأحزمة لتناسب مجموعة متنوعة من الأنماط الشخصية، بإطارات مصنوعة من الألومنيوم والستانلس ستيل بمقاسين،41 مم و45 مم، تتوافق مع جميع الأحزمة.