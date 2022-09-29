الأجانب الورقة الرابحة لـ النصر والاتحاد

يُسلط الضوء باهتمام كبير على الكلاسيكو المرتقب لـ النصر والاتحاد الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
المدربان الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر والبرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد يخوضان المباراة ولكل منهما هدفه في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث لضمان التفوق الفني والنفسي خلال المباريات القادمة في دوري روشن.
النصر والاتحاد
الأجانب في كلا الناديين هم الورقة الرابحة حيث يملك النصر كلًا من ” البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر والمدافع الإسباني ألفارو رودريغيز والإيفواري جيسلان كونان والحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا”.
بينما يملك الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله والثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي والبرازيلي مارسيلو جروهي، بينما من المتوقع غياب كل من البرازيلي رومارينيو والأنجولي هيلدر كوستا بسبب الإصابة.
الكلاسيكو المقبل قد يكون مميزًا لـ حمدالله حيث سيلعب بضغوطات أزمته القانونية مع ناديه السابق النصر
، وأمام أعين جماهير أصفر الرياض في مرسول بارك.
الاتحاد يحل ثالثًا في جدول ترتيب دوري المحترفين قبل مواجهة النصر برصيد 10 نقاط، أما النصر فرابعًا برصيد 9 نقاط.
وكانت آخر مباراتين بين الفريقين، شهدت فوز الاتحاد في الرياض بثلاثية لهدف وفاز في جدة بثلاثية دون رد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي.