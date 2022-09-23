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القريات وطريف الأدنى درجة

الأحساء الأعلى حرارة بـ43 مئوية

2022-09-23 الساعة 12:12
الأحساء الأعلى حرارة بـ43 مئوية
المواطن - الرياض

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة على بعض مدن المملكة. وتوقع مركز الأرصاد أن تسجل مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية، فيما تسجل مدينتا القريات وطريف أدنى درجة حرارة بـ15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى:

وجاءت درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، كما يلي: الأحساء 43 درجة مئوية، والدمام والخرج 42، والرياض وشرورة ووادي الدواسر 41، ومكة المكرمة 40 مئوية. وبلغت درجة الحرارة الكبرى في بريدة والدوادمي والمجمعة وحفر الباطن 39، والمدينة المنورة وجازان 38، وجدة والعلا 37، ونجران ورفحاء وبيشة وينبع والقنفذة 36، وتبوك وحائل وعرعر وسكاكا 34، والوجه والطائف 33، والقريات وطريف 30، وأبها والباحة 29 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: القريات وطريف 15 درجة مئوية، وأبها والباحة 17، وحائل والطائف 19، وعرعر وسكاكا 20، وحفر الباطن 21، والوجه وينبع 22، والمدينة المنورة 23 مئوية.
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