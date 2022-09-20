أكد الخبير الزراعي عبدالرحمن المريحل أن أغلى منطقة سعودية في أسعار التمور هي الأحساء، ووصل أعلى مزاد إلى 90 ألف ريال.

فيديو | الخبير الزراعي عبد الرحمن المريحل: أغلى منطقة سعودية في أسعار التمور هي #الأحساء.. ووصل أعلى مزاد إلى 90 ألف ريال#الراصد pic.twitter.com/oBcuyjZVv9 — الراصد (@alraasd) September 20, 2022

أسعار متفاوتة:

وتابع المريحل، خلال مداخلة إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن أسعار التمور ترتفع وتنخفض على حسب الكمية والأوضاع، مشيرًا إلى أن مزاد الـ90 ألف ريال كان على كمية 12 كرتونًا، وكل كرتون به ما يعادل 20 كيلو من التمور.