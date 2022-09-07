توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل مدينتا الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى اليوم:

وجاءت درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كما يلي: الأحساء وحفر الباطن 45 درجة مئوية، والدمام ومكة المكرمة ورفحا 44، والمدينة المنورة والعلا والخرج 43، والرياض ووادي الدواسر والمجمعة وينبع وبريدة 42 مئوية.

وتبوك وشرورة والدوادمي 41، وحائل 40، وجدة وبيشة وعرعر وسكاكا وجازان 39، ونجران 38، والقنفذة 36، والقريات والطائف 34، وأبها 31 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 17 درجة مئوية، والقريات 19، والطائف وحائل وبيشة 24، والدوادمي وعرعر وسكاكا 25 مئوية، والرياض وتبوك وبريدة والجه والمجمعة ووادي الدواسر 26، والدمام وشرورة والخرج 27، الأحساء ورفحا 28، والقنفذة 29، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع والعلا 30 مئوية.