أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يمكن تغيير المهنة في بطاقة الهوية الوطنية، وذلك في أقرب مكتب للأحوال المدنية مع إرفاق آخر مؤهل تعليمي.

تغيير المهنة

جاء ذلك ردًا على سؤال من قبل إحدى المتابعات بشأن تغيير المهنة من طالبة إلى ربة منزل، إذ أكدت الأحوال المدنية أنه يتم تغير المهنة وذلك بمراجعة أقرب مكتب للمستفيدة وإرفاق آخر مؤهل تعليمي لها.

وكانت الأحوال المدنية أعلنت في وقت سابق عن تقديم خدماتها للرجال والنساء في 13 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

الوحدات المتنقلة لـ الأحوال المدنية

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، اليوم الأحد، بتقديم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل في بريدة، ويوم الاثنين في فرع وزارة الإسكان ببريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مكتب البريد السعودي في بريدة، ويوم الأربعاء في مستشفى الصحة النفسية ببريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف يوم الاثنين خدماتها للرجال في متوسطة صلاح الدين بمدينة سكاكا، وللنساء في المتوسطة الثامنة والثانوية العاشرة للبنات بمدينة سكاكا لمدة يومين لكل منهما.

وتواصل الوحدة المتنقلة بمنطقة تبوك تقديم خدماتها للرجال والنساء في متنزه الأمير فهد بن سلطان لمدة أسبوع.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال وللنساء في محافظة الشملي بمنطقة حائل لمدة أسبوع، وفي محافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران لمدة أسبوع للرجال ويومين للنساء، وفي مركز الحبيل بمنطقة عسير لمدة يومين، وللرجال في متوسطة الموسى بمنطقة الباحة لمدة يومين.

خدمات السجل المدني

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.