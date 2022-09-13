جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، توضيح موعد تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها.

تجديد قبل 6 أشهر

وقال حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار أحد المواطنين، إنه يمكن تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ١٨٠ يومًا.

وأوضحت الأحوال المدنية في وقت سابق، أن تجديد بطاقة الهوية الوطنية، يمكن أن يتم عن طريق حساب المستفيد في أبشر أو بالإمكان حجز موعد ومراجعة المكتب.

خطوات تجديد البطاقة إلكترونيًا

وحسب ما ذكرته الأحوال المدنية حول خطوات تجديد البطاقة إلكترونيًا والتي تتمثل في الآتي: