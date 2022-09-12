– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– ألا يزيد عمر المتقدمة على 35 عامًا، ولا يقل عن 25 عامًا.

– ألا تكون المتقدمة متزوجة من رجل غير سعودي.

– أن تكون حاصلة على شهادة حسن سير وسلوك.

– أن يتناسب طول المتقدمة مع وزنها، ولا يقل طولها عن 106 سم.

– ألا يكون قد سبق الحكم عليها بأي أحكام مخلة بالشرف والأمانة.

– الحصول على مؤهل بتقدير جيد، مُعتَرف به منه وزارة التعليم السعودية.

– ألا يكون قد سبق طردها من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن تكون للمتقدمة بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

– أن تجتاز المتقدمة الاختبارات والمقابلات التي توفِّرها الأحوال المدنية للقبول.

– لا بدّ من حصولها على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة.

– أن يتوافق الطول والوزن مع المعايير الصحية المطلوبة.