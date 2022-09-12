أعلنت وزارة الداخلية بعض الوظائف الشاغرة في الأحوال المدنية للنساء بالمملكة، وللحصول على فرصة مميزة للعمل داخل الأحوال المدنية، يمكن التقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية.
الشروط المطلوبة في المتقدمات
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– ألا يزيد عمر المتقدمة على 35 عامًا، ولا يقل عن 25 عامًا.
– ألا تكون المتقدمة متزوجة من رجل غير سعودي.
– أن تكون حاصلة على شهادة حسن سير وسلوك.
– أن يتناسب طول المتقدمة مع وزنها، ولا يقل طولها عن 106 سم.
– ألا يكون قد سبق الحكم عليها بأي أحكام مخلة بالشرف والأمانة.
– الحصول على مؤهل بتقدير جيد، مُعتَرف به منه وزارة التعليم السعودية.
– ألا يكون قد سبق طردها من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
– أن تكون للمتقدمة بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.
– أن تجتاز المتقدمة الاختبارات والمقابلات التي توفِّرها الأحوال المدنية للقبول.
– لا بدّ من حصولها على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة.
– أن يتوافق الطول والوزن مع المعايير الصحية المطلوبة.
الأوراق المطلوبة للتقديم
– إحضار صورة من بطاقة الهوية.
– وجود السيرة الذاتية.
– تحديد العنوان الوطني للمتقدمة.
– إحضار صورة من المؤهل الدراسي.
– إرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.
الرتب والمؤهلات العلمية
– تُعيَّن النساء في رتبة “جندي”.
– يُشترط على المتقدمة لرتبة “جندي أول” الحصول على الثانوية العامة وشهادة الدبلوم لمدة سنة واحدة.
– لا تحتاج رتبة الجندي العادي سوى مؤهل الثانوية العامة.
طريقة التقديم في وظائف الأحوال
– الدخول على منصة “أبشر” للتوظيف.
– الضغط على تبويب التوظيف.
– تحديد الوظائف المتوافرة.
– الضغط على إجراءات الأحوال.
– الضغط على الموافقة على جميع الشروط.
– اكتبي جميع البيانات المطلوبة وتأكدي من كتابتها بطريقة صحيحة وبدقة.
– الضغط على تبويب موافق، وستظهر لك صفحة بها جميع المعلومات الخاصة بالمتقدمة.
– الضغط على الصفحة التالية ستجدين الرغبات.
– كتابة جميع البيانات الخاصة بالمؤهلات العلمية وكذلك الدورات الحاصلة عليها.
– التأكد بعدها من صحة البيانات المدخلة.
– سيظهر لكِ رقم الطلب، وكل ما عليكِ هو طباعته.
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