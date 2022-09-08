جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بخطوات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر.

خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا

وقالت الأحوال المدنية إنه يجب اتباع الخطوات التالية للتجديد:

الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار الأحوال المدنية ومن ثم اختيار تجديد الهوية.

قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية.

اختيار العنوان الوطني لاستلام الهوية عليه ودفع رسوم التوصيل.

طريقتان لتجديد البطاقة

وأوضحت الأحوال المدنية في وقت سابق، أنه لتجديد بطاقة الهوية الوطنية، يمكن أن يتم عن طريق حساب المستفيد في أبشر أو بالإمكان حجز موعد ومراجعة المكتب.