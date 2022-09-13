أكدت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء، أن ‏ما يتم تداوله عن طرح وظائف مدنية لديها غير صحيح.

وأضافت الأحوال، عبر العناية بالعملاء بموقع تويتر، ردًّا على استفسارات في هذا الشأن، أن أي إعلان وظيفي يكون على الحساب الرسمي وعبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقط.

وتابعت: أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي.

وتداولت بعض الحسابات مزاعم تشير إلى طرح الأحوال المدنية للعديد من الوظائف، وهو ما نفته الوكالة.