انتهت مباراة الأخدود ضد الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

فوز الأخدود ضد الفيصلي:

وبدأت مباراة الأخدود ضد الفيصلي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز في نجران بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن اللاعبين أهدروا الفرص وتألق الدفاع.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الغيني عثمان باتو في هز شباك عنابي سدير عند الدقيقة 53، قبل أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 56، وقلص روسي الفارق عند الدقيقة 68.

ومنح الحكم البطاقة الحمراء لمدرب الفريق النجراني، البرتغالي جورجي بسبب الاعتراضات، وحاول عنابي سدير تسجيل التعادل وسط تألق دفاعي، لتنتهي المباراة بفوز الأخدود ضد الفيصلي بنتيجة 2/ 1.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود الفوز الرابع على التوالي، لينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 9 نقاط، ليحتل المركز الثالث.

نتائج مباريات دوري يلو:

وفي بقية مباريات اليوم من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فاز الرياض على مضيفه هجر بهدف نظيف، وتجاوز العربي فريق الخلود بنتيجة 2/ 1، فيما انتهت مواجهة القيصومة والحزم بالتعادل بهدف لكل فريق.