الأخضر الأولمبي جاهز لمواجهة مقدونيا الشمالية

اختتم الأخضر الأولمبي، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراته المرتقبة ضد منتخب مقدونيا الشمالية.
الأخضر جاهز:
ويُشارك المنتخب السعودي الأولمبي في الدورة الدولية الودية المقامة حاليًّا في كرواتيا، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، تحت إشراف سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، حيث طبّق خلالها اللاعبون مناورة مصغّرة، أعقبها مران تكتيكي.
ختام الدورة الودية:
ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأولمبي ضد منتخب مقدونيا الشمالية، عند الساعة الرابعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب SRC في مدينة تشاكوفيتش، وذلك في ختام منافسات الدورة الدولية.
وكان المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، قد لعب ضد نظيره الكرواتي في مباراته الافتتاحية بالدورة الدولية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.