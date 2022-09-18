أنهى الأخضر الأولمبي، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، مساء اليوم الأحد، استعداداته قبل السفر إلى كرواتيا.

الأخضر الأولمبي يخوض حصة تدريبية:

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، تحت إشراف سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في وقت مبكر من يوم غدٍ الاثنين إلى كرواتيا لبدء المعسكر، وذلك ضمن مراحل الإعداد المبكرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2024.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على الاجتماع بلاعبي الأخضر الأولمبي ومنسوبي المنتخب لتحفيزهم قبل السفر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

قائمة المنتخب في المعسكر:

واختار المدير الفني سعد الشهري 25 لاعبًا للمعسكر، حيث سيخوض المنتخب السعودي الأولمبي دورة دولية ودية خلال معسكره الخارجي، بجانب منتخبات، كرواتيا، مقدونيا الشمالية، وألبانيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).