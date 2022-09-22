شهدت نهائيات كأس العالم 1994 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية أول مواجهة عربية في تاريخ المونديال، وكان الأخضر طرفًا فيها.

مونديال 1994

وأوقعت قرعة كأس العالم 1994 المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب، لتشهد هذه النسخة مواجهة عربية قوية.

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال 1994 بمواجهة المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، وظهر بشكل مميز، لينال إشادة كبيرة رغم خسارته بهدفين مقابل هدف سجله النجم فؤاد أنور.

على الجانب الآخر، بدأ المنتخب المغربي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 1994 بشكل مخيب للآمال، ليخسر أمام بلجيكا بهدف دون رد، الأمر الذي زاد من صعوبة مباراته ضد السعودية في الجولة الثانية.

الأخضر ينتصر

وفي ثاني مباريات المجموعة، لعبت السعودية ضد المغرب، وفرض الأخضر سيطرته على اللعب وكان الطرف الأخطر؛ ليفوز في أول مواجهة عربية بالمونديال بنتيجة 2/1، وسجل الهدفين سامي الجابر وفؤاد أنور.

وواصل الأخضر تألقه، وفاز على المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم بهدف دون رد سجله سعيد العويران، ليتأهل إلى دور الـ16 ويخسر أمام السويد، فيما أنهت المغرب مونديال 1994 في المركز الأخير بدون رصيد بعد الهزيمة أمام هولندا.

كأس العالم 2022

ونجح المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في التأهل إلى نهائيات مونديال 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.