دشن الأخضر للشباب، بقيادة المدير الفني صالح المحمدي، مساء الأحد، معسكره الإعدادي في الدمام، تحضيرًا للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.

قائمة منتخب السعودية للشباب في المعسكر:

واستدعى المحمدي 26 لاعبًا للانضمام إلى معسكر الأخضر للشباب، وهم؛ أسامة المرمش، حامد الشنقيطي، تركي بالجوش، محمد الدوسري، محمد سليمان، سويلم المنهالي، محمد برناوي، سليمان هزازي، سالم النجدي، أحمد الجليدان ووليد عياش.

كما ضمت القائمة؛ عبدالمجيد العنزي، عبدالملك العييري، فيصل الصبياني، عباس الحسن، عبدالله الزيد، عبدالله العنزي، ثامر الشهراني، ياسين الزبيدي، مصعب الجوير، محمد المري، عبدالعزيز العليوة، يزيد جوشان، عبدالله رديف، صالح الرحماني ومشاري النمر.

الأخضر للشباب يفتتح تدريباته:

وافتتح لاعبو منتخب السعودية تحت 20 عامًا، تدريباتهم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.

وسيستضيف الأخضر للشباب منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات، الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان، خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر.