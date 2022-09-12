انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب السعودية ضد المالديف، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا 2023، بتقدم الأخضر للشباب بنتيجة 11/ 0.

تألق السعودية ضد المالديف:

وبدأت مباراة السعودية ضد المالديف التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، حيث فرض الأخضر للشباب سيطرته على اللعب، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق عن طريق عبدالله رديف.

ونجح مشاري النمر في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة السابعة، وواصل لاعبو منتخب السعودية السيطرة على اللعب، وأهدروا العديد من الفرص، قبل أن يحرز عبدالعزيز العليوة الهدف الثالث عند الدقيقة 22.

وسجل عبدالله رديف الهدف الرابع عند الدقيقة 23، قبل أن يُكمل تألقه ويُحرز الهاتريك عند الدقيقة 37، وهز مشاري النمر الشباك عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد المالديف بتقدم الأخضر بسداسية.

الأخضر يواصل التألق:

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة الأخضر، وسجل ياسين الزبيدي الهدف السابع عند الدقيقة 54، وبعد مرور 3 دقائق فقط نجح يزيد جوشان في تسجيل الهدف الثامن لمنتخب السعودية ضد المالديف.

وتمكن مشاري النمر من هز الشباك بالهدف التاسع عند الدقيقة 87، وأحرز جوشان الهدف العاشر عند الدقيقة 92، وسجل صالح الرحماني هدفًا عند الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بفوز السعودية ضد المالديف بنتيجة 11/ 0 في بداية مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب.

ويستضيف منتخب السعودية للشباب منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات، الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان، حتى يوم 18 من شهر سبتمبر.