Icon

تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان Icon أمر ملكي بتعيين طلال العتيبي مساعدًا لوزير الدفاع Icon أمر ملكي بتعيين خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع Icon بأمر الملك سلمان.. محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء Icon إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية Icon فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى Icon وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي Icon الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
خلال مواجهة أمريكا اليوم

الأخضر يستهدف الفوز الأول بعد التأهل للمونديال

2022-09-27 الساعة 8:55
الأخضر يستهدف الفوز الأول بعد التأهل للمونديال
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يطمح الأخضر في الظهور بشكل مميز في مباراته الودية أمام منتخب أمريكا الأول لكرة القدم اليوم، وتحقيق الفوز.

الأخضر يواجه أمريكا:

ويلعب منتخب السعودية ضد أمريكا، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff
وأعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قبل قليل، عن تشكيل الأخضر لمواجهة أمريكا، وشهد العديد من التغييرات، بسبب غياب أكثر من لاعب للإصابة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT

الفوز الأول:

ويأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز الأول في مبارياته الودية، بعد حسم التأهل رسميًّا إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر انطلاقها في قطر، شهر نوفمبر المقبل. ولعب الأخضر ضد منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم، وخسر بهدف دون رد، قبل أن يهزم بالنتيجة ذاتها أمام فنزويلا، وذلك خلال المعسكر الذي أُقيم في إسبانيا شهر يونيو الماضي، وتعادل سلبيًّا مع الإكوادور في الودية الماضية.
المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دراسة غير متوقعة عن أسماك القرش وافتراس...
غرائب

دراسة غير متوقعة عن أسماك القرش وافتراس...

غرائب
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء وحدة خدمات...
السعودية اليوم

وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء وحدة خدمات...

السعودية اليوم
خريف حار في أبرد منطقة بالعالم
العالم

خريف حار في أبرد منطقة بالعالم

العالم
تصاعد الأوضاع في العراق وقصف بالآربيجي للمنطقة...
العالم

تصاعد الأوضاع في العراق وقصف بالآربيجي للمنطقة...

العالم
مشكلة صفاء تزعج ريهام سعيد على الهواء
حصاد اليوم

مشكلة صفاء تزعج ريهام سعيد على الهواء

حصاد اليوم
36 ألف صاعقة تضرب بريطانيا في 12...
العالم

36 ألف صاعقة تضرب بريطانيا في 12...

العالم
البوليفارد يكتسي باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

البوليفارد يكتسي باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني

السعودية اليوم
بوتين يعلن التعبئة العامة
العالم

بوتين يعلن التعبئة العامة

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه