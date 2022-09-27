الأخضر يستهدف الفوز الأول بعد التأهل للمونديال

فيديو | #أمر_ملكي:

يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس



#اوامر_ملكية

#صحيفة_المواطن

