الأخضر يستهدف الفوز الأول بعد التأهل للمونديال

يطمح الأخضر في الظهور بشكل مميز في مباراته الودية أمام منتخب أمريكا الأول لكرة القدم اليوم، وتحقيق الفوز.
الأخضر يواجه أمريكا:
ويلعب منتخب السعودية ضد أمريكا، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وأعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قبل قليل، عن تشكيل الأخضر لمواجهة أمريكا، وشهد العديد من التغييرات، بسبب غياب أكثر من لاعب للإصابة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الفوز الأول:
ويأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز الأول في مبارياته الودية، بعد حسم التأهل رسميًّا إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر انطلاقها في قطر، شهر نوفمبر المقبل.
ولعب الأخضر ضد منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم، وخسر بهدف دون رد، قبل أن يهزم بالنتيجة ذاتها أمام فنزويلا، وذلك خلال المعسكر الذي أُقيم في إسبانيا شهر يونيو الماضي، وتعادل سلبيًّا مع الإكوادور في الودية الماضية.