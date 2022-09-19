واصل الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية في معسكره المقام حاليًّا في مدينة أليكانتي الإسبانية.

المنتخب السعودي يواصل الاستعداد:

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في أليكانتي حتى يوم 27 من سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى الأخضر حصته التدريبية على ملعب “منتجع لافينكا”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت تقسيمه على منتصف الملعب، قبل أن يختتم رينارد المران بتدريبات الإطالة.

واكتفى حسان التمبكتي بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، على أن يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، يوم غد الثلاثاء، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت إسبانيا على ملعب “منتجع لافينكا”.

الأخضر السعودي يخوض مباراتين:

وسيلعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور يوم 23 سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا يوم 27 من الشهر ذاته، على أن تُقام المواجهتان على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.