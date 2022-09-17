أعلن الدفاع المدني الأردني، اليوم السبت، انتهاء عمليات البحث تحت أنقاض مبنى اللويبدة المنهار في العاصمة عُمان، وذلك بعد إخراج آخر جثة من بين الأنقاض.

انتهاء البحث

وقال الدفاع المدني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن عمليات البحث قد انتهت في المبنى المنهار.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، انتهاء عمليات البحث عن ضحايا في المبنى المنهار بمنطقة اللويبدة، بعد العثور على الجثة الأخيرة.

حصيلة الضحايا

وأضاف أن هذا يأتي بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبة ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لمدة 84 ساعة، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه في الحادثة 14 وفاة و10 إصابات.

ولفتت قناة “المملكة” الأردنية إلى أن فرق البحث والإنقاذ استخدمت الطائرات المسيرة والأجهزة الحسية وكلاب البحث عقب إخراج الجثة الأخيرة للتأكد من عدم وجود المزيد من المحاصرين.

توقيف 3 أشخاص

وكان المدعي العام في عمان قرر توقيف 3 أشخاص على ذمة القضية، وهم ابن مالك المبنى والمشرف عليه، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة بعد أن أسند إليهم جرائم التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء.