أعلنت وزارة الصحة في الأردن عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في الأردن اليوم الخميس الموافق 8/9/2022.

وأضافت وزارة الصحة أن المصاب هو مواطن في الثلاثين من عمره سافر إلى عدة دول أوروبية وعاد إلى الأردن بتاريخ 20/8/2022 .

أعراض الإصابة

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنّ الأعراض بدأت تظهر على المواطن بتاريخ 25 /8 / 2022 بارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق وألم في العضلات مع تضخم في الغدد الليمفاوية وعولج على أساس التهاب في الحلق، لكن بعد خمسة أيام ظهرت علية بثور جلدية على الوجهة واليدين.

نتيجة اختبار العينة

وأضافت أن المريض، قام بتاريخ 7/9/2022 بمراجعة أحد الأطباء الذي شك في كون الحالة جدري القردة، فقام بأخذ عينة من البثور الجلدية وعينة دم وفُحصت بواسطة (PCR) في أحد المختبرات الخاصة حيث ظهرت نتيجة العينة هذا اليوم إيجابية (أي أنه مصاب بجدري القردة).