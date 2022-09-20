توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

تكون السحب الرعدية

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

حركة الرياح النشطة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية الى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة على الجزء, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج .