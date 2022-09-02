توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك .

توقعات الأرصاد اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.