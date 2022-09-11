نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الأحد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله- على محافظة الطائف.

وبيّن المركز الوطني بأن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل مراكز: السيل الكبير، والهدا، والشفاء، وميسان، وقيا، وعشيرة.

تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

ولفت المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما زالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

وبيّن التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي÷ وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط.