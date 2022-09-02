أكد حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن أجواء الخريف تقبل بشكل تدريجي على المملكة، مع تزايد فرص سقوط أمطار على بعض المناطق.

وأوضح خلال مداخلة مع نشرة النهار على قناة الإخبارية أن تقارير المركز الوطني للأرصاد تشير إلى تأثر المرتفعات الجبلية من الطائف وحتى جازان بفرص تكون السحب، وهذه الحالة تمتد حتى المدينة والمناطق الجنوبية الداخلية.

مرحلة انتقالية:

ولفت القحطاني إلى أن فصل الخريف يعد مرحلة انتقالية تشهد انخفاضات في درجات الحرارة ورياحًا نشطة مثيرة للأتربة حتى الاستقرار في فصل الشتاء.

وتابع أن التقرير المناخي لفصل الخريف أشار إلى وجود فرص هطول أمطار أعلى من المعدل على المناطق الساحلية الشمالية والغربية.

ولفت إلى أن فصل الخريف بدأ في الأول من شهر سبتمبر أرصاديًا في حين يبدأ فلكيًا في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.