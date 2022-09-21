احتفل المركز الوطني للأرصاد، باليوم الوطني للمملكة الـ92، الذي يحل يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر.

نهضة وازدهار

ونشر المركز على حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يرصد فيه مسيرة المملكة ونهضتها وازدهارها منذ الملك المؤسس عبد العزيز وحتى اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وعلق المركز على المقطع بالقول: “92 عاماً من النماء والنهضة والازدهار”.

احتفالات ضخمة

وتستعد المملكة للاحتفال باليوم الوطني 92 يوم الجمعة المقبل، باحتفالات ضخمة وعروض وفعاليات متنوعة.

ويأتي شعار اليوم الوطني السعودي لعام 1444هـ تحت عنوان”هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.