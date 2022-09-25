الأرصاد: تذبذب وانخفاض نسبي في درجات الحرارة

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وأشار القحطاني، خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، إلى أن المملكة في مرحلة انتقالية نستعد فيها لاستقبال فصل الشتاء، وهذه المرحلة قد تشهد تغيرًا نسبيًّا بانخفاض درجات الحرارة. ولفت متحدث مركز الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة ستشهد تذبذبًا، وقد تنخفض هذه الدرجات بشكل نسبي، وذلك مقارنة بالأيام المقبلة.
فيديو | المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: نحن في مرحلة انتقالية نستعد فيها لاستقبال فصل الشتاء وقد نلاحظ تغيرا نسبيا بانخفاض درجة الحرارة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/eDWS1DZ8TV— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 25, 2022