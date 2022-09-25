الأرصاد: تذبذب وانخفاض نسبي في درجات الحرارة

فيديو | المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: نحن في مرحلة انتقالية نستعد فيها لاستقبال فصل الشتاء وقد نلاحظ تغيرا نسبيا بانخفاض درجة الحرارة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/eDWS1DZ8TV — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 25, 2022

طقس اليوم:

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: إن هذه الأيام تشهد كتلة هوائية تساهم في انخفاض درجات الحرارة بشكل نسبي، إضافة إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة تتأثر بها أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى في المملكة.وأشار القحطاني، خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، إلى أن المملكة في مرحلة انتقالية نستعد فيها لاستقبال فصل الشتاء، وهذه المرحلة قد تشهد تغيرًا نسبيًّا بانخفاض درجات الحرارة. ولفت متحدث مركز الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة ستشهد تذبذبًا، وقد تنخفض هذه الدرجات بشكل نسبي، وذلك مقارنة بالأيام المقبلة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم عن حالة الطقس، أن منطقة جازان ستشهد أمطارًا رعدية وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، هروب، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة. وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الجوية على منطقة جازان تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً. كما نبه المركز من أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الجوية على منطقة عسير تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.