نوه المركز الوطني للأرصاد بأن بعض مناطق المملكة ستشهد بداية من غد الثلاثاء انخفاضًا ملموسًا في درجات الجرارة، حتى نهاية الأسبوع الجاري. 🔴مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية ستشهد انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة 🌡️ ابتداءً من غدٍ #الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ يُتوقع تراوح درجات الحرارة الصغرى بين ١٨ إلى ١٦مْ@AljoufSA #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/xyDdS8p6Zn — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) September 12, 2022 وكتب المركز عبر الصفحة الرسمية له بموقع “تويتر”: مناطق تبوك الجوف الحدود الشمالية ستشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة ابتداءً من غدٍ الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ يُتوقع تراوح درجات الحرارة الصغرى بين 18 إلى 16مْ.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وقد كشف المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن هناك فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

ونوه أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.