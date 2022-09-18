نبّه المركز الوطني للأرصاد، من استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله- على محافظة الطائف اليوم، والتي بدأت في التساقط منذ أمس السبت.

وأوضح المركز أن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل مراكز: السيل الكبير والهدا والشفاء وعشيرة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

طقس اليوم

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم عن حالة الطقس، بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجًا مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.