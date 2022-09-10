قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن درجات الحرارة خاصة الصغرى بدأت بالفعل في الانخفاض تدريجيا ببعض مناطق المملكة.

فيديو | محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل: بدأت درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا في بعض مناطق المملكة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/UaFNdjFDo8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 10, 2022

استمرار انخفاض الحرارة

وأضاف العقيل في تصريحات لـ “برنامج 120″، المذاع على قناة “الإخبارية”، أن درجات الحرارة الصغرى في منطقتي أبها وخميس مشيط وصلت إلى 17 درجة مئوية، لافتًا إلى أن معظم المناطق الشمالية تراوحت درجات الحرارة الصغرى بها بين 22 حتى 25 مئوية.

وأوضح أنه قبل شهر كانت المملكة تسجل درجات حرارة أعلى من ذلك بكثير، ومع دخول فصل الخريف فلكيًا يومي 22 أو 23 سبتمبر تبدأ الحرارة في الانخفاض خاصة الصغرى.

وأكد أنه خلال شهر سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل ستكون نسب الرطوبة مرتفعة على السواحل الغربية خاصة (سواحل منطقة مكة المكرمة) والسواحل الجنوبية كلما اتجهنا شمالًا.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وأبها والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.