أكد المتحدث باسم هيئة الأرصاد بالمملكة، حسين القحطاني، أنه لا يمكن الجزم بعلاقة الأمطار الحاصلة مؤخرًا بالاستمطار.
الاستمطار:
وتابع القحطاني في تصريحات إلى الإخبارية أن الاستمطار يعمل في مرحلته الثانية بالمناطق الجنوبية الغربية للمملكة، ولا يمكن الجزم بعلاقة الأمطار الحاصلة بالاستمطار.
قراءة خاصة:
وأضاف: من الطبيعي أن لعملية الاستمطار دورها في زيادة الهاطل المطري، والاستمطار له قراءة خاصة من قبل المختصين وغرف العمليات ذات العلاقة والتي تعطي مؤشرات حول واقع كمية الأمطار الناتجة من الاستمطار.
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