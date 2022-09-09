أكد المتحدث باسم هيئة الأرصاد بالمملكة، حسين القحطاني، أنه لا يمكن الجزم بعلاقة الأمطار الحاصلة مؤخرًا بالاستمطار.

الاستمطار:

وتابع القحطاني في تصريحات إلى الإخبارية أن الاستمطار يعمل في مرحلته الثانية بالمناطق الجنوبية الغربية للمملكة، ولا يمكن الجزم بعلاقة الأمطار الحاصلة بالاستمطار.

قراءة خاصة:

وأضاف: من الطبيعي أن لعملية الاستمطار دورها في زيادة الهاطل المطري، والاستمطار له قراءة خاصة من قبل المختصين وغرف العمليات ذات العلاقة والتي تعطي مؤشرات حول واقع كمية الأمطار الناتجة من الاستمطار.