نشر المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد قائمة بـ الأسعار الرسمية لسلسة أجهزة iPhone 14 الجديدة في المتاجر السعودية.

وأوضح إنفوجرافيك نشره الرشيد على تويتر، أسعار الهواتف الجديدة التي أعلنت عنها آبل وهي كما يلي:

iPhone 14 ووiPhone 14 plus

وأعلنت شركة أبل رسميًّا، مساء الأربعاء، عن هواتفها iPhone 14، وiPhone 14 plus بمواصفات وتقنيات جديدة.

كما نشر الخبير التقني عبدالله السبيعي، تفاصيل ألوان ومواصفات وسعر هواتف iPhone 14، وiPhone 14 plus كما هو موضح أدناه.

وأوضح السبيعي أن كاميرات iPhone 14 توفر تحسنًا بنسبة 49% في التقاط الإضاءة المنخفضة ويكون التعرض للوضع الليلي أسرع مرتين.

وأضاف أن الهاتفين قادمين بكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجا بكسل مع مستشعر أكبر وبكسلات أكبر. وفتحة f/1.5 أسرع وبترقية قوية للكاميرا الرئيسية يدعم OIS.

وتقدم Apple رسميًّا اتصالات للطوارئ SOS باستخدام أقمار الاتصالات الصناعية، الخاصية راح تتوفر مجانية لمدة عامين والبداية من نوفمبر (في كندا).