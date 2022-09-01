أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 140.68 نقطة ليقفل عند مستوى 12,142.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

كمية الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 162 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 382 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: رتال، وعناية، ومجموعة تداول، وسبكيم العالمية، وجاكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: إسمنت الجوف، وإسمنت العربية، ولازوردي، وأنعام القابضة، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.94 % و6.31%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومجموعة تداول، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 310.84 نقاط ليقفل عند مستوى 21,326.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23,4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 362 ألف سهم تقاسمتها 2,099 صفقة.