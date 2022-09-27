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بتداولات بلغت 6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تصعد 108 نقاط

2022-09-27 الساعة 3:59
الأسهم السعودية تصعد 108 نقاط
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 108.20 نقاط ليقفل عند مستوى 11017.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 161 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 43 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، والباحة، ونقي، وصادرات، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الآمار، والاستثمار، وإسمنت ينبع، وإسمنت الشرقية، وأسلاك، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 2.34 %. فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، والإنماء، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وسابك، والأهلي، وأرامكو السعودية، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 10.31 نقاط ليقفل عند مستوى 19718.99 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 16.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم تقاسمتها 1833 صفقة.
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