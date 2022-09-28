Icon

شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا Icon 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد Icon تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بتداولات بلغت 6.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع

2022-09-28 الساعة 4:11
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 152.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11170.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات: الغاز، وشاكر، والبحر الأحمر، والدواء، ودله الصحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الباحة، ونقي، وتنمية ، وصادرات، وعطاء، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 % و 3.06 %. فيما كانت أسهم شركات: بتر ورابغ، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومعادن الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وسابك، ومعادن، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 197.62 نقطة ليقفل عند مستوى 19916.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 310 آلاف سهم تقاسمتها 2169 صفقة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جامعة PNU: نظام الفصول الثلاثة يرفع مستوى...
السعودية اليوم

جامعة PNU: نظام الفصول الثلاثة يرفع مستوى...

السعودية اليوم
إنشاء أسواق حرة بالمنافذ يعزز انتعاش اقتصاد...
السعودية اليوم

إنشاء أسواق حرة بالمنافذ يعزز انتعاش اقتصاد...

السعودية اليوم
جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 مقررًا إلكترونيًا
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 مقررًا إلكترونيًا

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن

أخبار أمنية
قائد مركبة يراوغ بين المركبات والمرور يتدخل
أخبار أمنية

قائد مركبة يراوغ بين المركبات والمرور يتدخل

أخبار أمنية
الملك سلمان : ذكرى اليوم الوطني اعتزاز...
الملك سلمان

الملك سلمان : ذكرى اليوم الوطني اعتزاز...

الملك سلمان
ديوان المظالم يصدر الحكم في دعوى رفعها...
آخر الاخبار

ديوان المظالم يصدر الحكم في دعوى رفعها...

آخر الاخبار
الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ خطتها الميدانية مع...
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ خطتها الميدانية مع...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه