أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 106.10 نقاط ليقفل عند مستوى 11940.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

كمية الأسهم السعودية المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 121 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 177 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 29 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: لازوردي، وسيرا، والآمار، وساكو، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: تكافل الراجحي، وزجاج، والمجموعة السعودية، والغاز، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.97 % و4.55%.

فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، وسيرا، ودار الأركان، والإنماء، والمجموعة السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، ومعادن، وسابك للمغذيات الزراعية، وسابك، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 299.54 نقطة ليقفل عند مستوى 20737.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 650 ألف سهم تقاسمتها 2803 صفقات.