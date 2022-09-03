المسمى الوظيفي :

منسق مقيم (المملكة العربية السعودية) د 1

المنسق المقيم هو الممثل المعين للأمين العام وهو مسؤول أمامه، كما يقدم المنسق المقيم تقارير سنوية إلى الحكومة المضيفة بشأن التنفيذ الشامل لمنظومة الأمم المتحدة لإطار التعاون.

ويركز نظام المنسق المقيم على النهوض بالتنمية المستدامة، وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وعلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده كهدف شامل، بما يتفق مع الطبيعة المتكاملة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. في أداء مهامه.

أيضًا سترشد المنسق المقيم بإطار التعاون للأمم المتحدة والأطر الدولية والقواعد والمعايير المتفق عليها بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

رابط التقديم:

أوضحت الأمانة العامة للأمم المتحدة united Nation، أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).