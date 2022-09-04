باشر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، تنفيذ خطة العمل الميداني والتوعوي، في أسبوعه الأول، تزامناً مع بداية العام الدراسي 1444هـ، للطلاب والطالبات، من خلال تجهيز خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.



دوريات الأمر بالمعروف

ووجّه فضيلة مدير عام الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات هيئة مدينة الرياض، وهيئات المحافظات والمراكز التابعة بتكثيف تواجد الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح المبكرة، وعند انصراف الطلاب، لضمان الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة العمل وشموليته.

كما أكد ارتكاز عمل الأعضاء الميدانيين بالتواجد وتقديم النصح والإرشاد بالرفق واللين حسب الأنظمة والتعليمات، موضحاً اهتمام ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.