نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، لقاءً علمياً لمنسوبيه، بعنوان “جهود الدولة السعودية في نشر التوحيد .. حملة حقُّ الله أنموذجاً”، ألقاه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الفريح، وذلك بقاعة الأمير فيصل بن فهد – رحمه الله- بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالرياض، بحضور فضيلة مساعد مدير الفرع الشيخ محمد بن زيد التميمي.

الدعوة للتوحيد الخالص

وتحدث “الفريح” خلال اللقاء الذي أداره مدير التوعية والتوجيه بالفرع الشيخ محمد الشقيفي، عن ما حباه الله لهذه الدولة من نعمة عظيمة، منذُ أن قامت على يد الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب، ثم تعاقب الأئمة البررة – رحمهم الله -، في الدعوة للتوحيد الخالص ونبذهم الشرك والخرافات.

من جانبه قدم فضيلة مدير عام الفرع، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، شكره وتقديره لفضيلة الدكتور الفريح، على كلمته التوجيهية الضافية، مشيداً بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.