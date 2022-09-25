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تُعنى بإبراز سنة النبي

الأمر بالمعروف تطلق عليكم بسنتي

2022-09-25 الساعة 9:53
الأمر بالمعروف تطلق عليكم بسنتي
المواطن - الرياض

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أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم الأحد، بديوان الرئاسة الحملة التوعوية (عليكم بسنتي)، والتي تُعنى بإبراز وبيان أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخها في النفوس، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها.

سنة النبي: 

وقال الدكتور السند، خلال إطلاق الحملة: إن موضوع هذه الحملة غاية في الأهمية، وهو الحث على التمسُّك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها العاصم من مضلات الفتن، من تمسك بها نجا في الدنيا والآخرة. الأمر بالمعروف تطلق عليكم بسنتي - المواطن وأضاف: تأتي الحملة استمرارًا لمنهج هذه الدولة المباركة التي عظمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنت بذلك غاية العناية والاهتمام حتى صار دستورها الكتاب والسنة وتعظيم هذين الوحيين، وعدم مخالفتهما بأي أمر من أمور الدولة في أنظمتها ولوائحها ومنهجها.

الحملة العاشرة:

وبين أن هذه الحملة تعتبر الحملة العاشرة من سلسلة حملات الرئاسة العامة التوعوية التي استخدمت فيها الرئاسة مختلف الوسائل التوعوية لاسيما التقنية منها ضمن برنامج الرئاسة العامة في التوعية الذكيَّة، كما استثمرت الرئاسة العامة فيها الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في سبيل إيصال رسائل تلك الحملات وتحقيق أهدافها. وتهدف حملة (عليكم بسنتي) إلى تعزيز أثر السنة في نفوس المجتمع، وإيضاح سبل التمسك بها وإبراز تمسك السلف الصالح بها، إضافة إلى بيان أثر التمسك بالسنة وثمرات ذلك على الفرد والمجتمع. الأمر بالمعروف تطلق عليكم بسنتي - المواطن

6 أشهر:

الجدير بالذكر أن الحملة تطلق على مستوى فروع الرئاسة العامة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لمدة 6 أشهر، تستهدف خلالها كل فئات المجتمع عبر برامج متنوعة، من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية والنشر الرقمي وورش العمل وغيرها من الوسائل التوعوية التي تحقق أهداف الحملة. وبين أن هذه الحملات التوعوية تعتبر إحدى ثمار الدعم الدائم والمستمر للرئاسة العامة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الأمر بالمعروف تطلق عليكم بسنتي - المواطن
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