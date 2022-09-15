توقع خبير الطقس عبدالله العصيمي أن يبدأ موسم الوسم يوم 16 أكتوبر المقبل مشيرًا إلى أن شهر 10 هو شهر مطر بشكل عام.

بداية الوسم وانتهاء الصيف فعليًا

وقال العصيمي: أيام معدودة وتبدأ أولى نسمات الخريف الفعلية بمشيئة الله ومعها يبدأ الموسم المطري الجديد بعد صيف طويل وحار بداية الوسم في 16 من أكتوبر ولكن بشكل عام شهر أكتوبر مناسب للأمطار من أوله وبإذن الله موسم خير ورحمة على جميع المناطق.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، أبها والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.