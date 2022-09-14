أعلن مدير الدفاع المدني في الأردن العميد حاتم جابر أنه لا أمل في العثور على أحياء آخرين تحت أنقاض العقار المنهار أمس في العاصمة عمان.

وأشار العميد جابر إلى أن فرق البحث والإنقاذ لن تغادر موقع انهيار البناية السكنية في منطقة اللويبدة في وسط العاصمة عمّان، قبل إخلاء آخر إصابة تحت الإنقاذ مؤكدًا أن فرق البحث والإنقاذ مستمرة في عملها، وتتعامل مع البحث بحذر؛ لأن وضع المبنى خطير وغير مستقر.

ضحايا عقار الأردن المنهار

وأضاف، أن بعض مواقع الانهيار وفقًا للمعدات وكلاب K9 يحتمل وجود أشخاص محاصرين تعمل فرق البحث والإنقاذ للوصول إليهم لإخراجهم.

وبيّن أنه بعد 72 ساعة تتضاءل فرص العثور على أحياء، وفق العرف العالمي، لكن هناك العديد من قصص العثور على أحياء بعد 4 أو 5 أو 6 أيام.

وأدى انهيار بناية سكنية في منطقة اللويبدة وسط العاصمة عمّان، الثلاثاء، إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حصيلة غير نهائية في ظل استمرار عملية البحث عن ناجين بين الأنقاض.