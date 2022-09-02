أعادت القوات الخاصة بـ الأمن البيئي تحذيرها من إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مشددة على أن إشعالها مخالف للأنظمة البيئية.

كما أشارت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر إلى أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها يهدد الغطاء النباتي والموارد الطبيعية.

كما أكدت أنه يعرض مرتكبه إلى غرامة قد تصل إلى 3000 ريال.

أرقام البلاغات:

وحثَّتِ القواتُ على الإبلاغ عن أي حالات تمثلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.