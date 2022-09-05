أكد الأمن العام أن عمليات التسول تدار من قبل عصابات منظمة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن المتسولين.

جهود الأمن العام تتواصل

واصلت الجهات الأمنية في الأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مع تأكيد أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.